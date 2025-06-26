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تعليم الوادي الجديد: غرفة العمليات تتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

تابع الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة داخل لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وباشرت غرفة العمليات بالمديرية أعمالها بحضور جميع أعضائها وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة  العمليات المشكلة بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة. 

ويؤدي اليوم طلاب المجموعة العلمية امتحان مادة الفيزياء، فيما يؤدي طلاب المجموعة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ. 

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على وصول أوراق البابل شيت لجميع اللجان وفق المواعيد المحددة وتواجد جميع الملاحظين بلجان الامتحان والتزام الجميع بكافة المهام المنظمة للعمل وعدم وجود أى مشكلات، متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد. 

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