كرة اليد، استقالة مدرب منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا

كرة اليد، قرر مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة اليد، تقديم استقالته من تدريب منتخب الشباب، خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في بولندا.

استقالة مدرب منتخب شباب كرة اليد

وأعلن مجدي أبو المجد استقالته من تدريب المنتخب ومعه محيي صلاح مدرب حراس المرمى، دون النظر للنتيجة التي سيحققها المنتخب في البطولة.

وعلمت “فيتو”، أن الجهاز الفني للمنتخب أبلغ الاتحاد المصري هاتفيا بقرار الاستقالة، على أن يتولى مهمته حتى انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة بشكل رسمي.

يأتي القرار في ظل استعدادات المنتخب الوطني لخوض مواجهة قوية غدا الخميس، أمام منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبرتغال في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وتأهل المنتخب الوطني لربع نهائي بطولة العالم للشباب محتلا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات، حقق الفوز في أربعة منها وخسر مباراة وحيدة أمام منتخب ألمانيا.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

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