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أخبار مصر

وزير الكهرباء: نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الخلايا الشمسية وتربينات الرياح

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووانج هونزو رئيس هيئة الطاقة الصينية، وتم عقد اجتماعا بين الجانبين، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين فى جميع المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مجالات الطاقة المتجددة فى مصر وتشجيع الشركات الصينية على إقامة مقراتها الإقليمية فى مصر فى ظل استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركزا إقليميا وممرا استراتيجيا للطاقة.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الممتدة والمتميزة، وفى ضوء الشراكة والتعاون بين مصر، وجمهورية الصين الشعبية، وخلال مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي.

 أهمية التحول الطاقي

ناقش الاجتماع الذى انعقد بمدينة نيمبو الصينية أهمية التحول الطاقي وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة وأهمية ذلك لضمان الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية، وكذلك أهمية توليد الكهرباء من المياه ومشروعات الضخ والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكات فى ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالاضافة الى بطاريات تخزين الكهرباء المتصلة بمحطات التوليد والمنفصلة، وتطرق الاجتماع الى الخطة الطموحة والاستراتيجية المصرية للطاقة والمشروعات التنفيذية المنبثقة عنها ودور الشركات الصينية والتكنولوجيا والمعدات والمهمات الكهربائية الصينية فى الوفاء بمتطلبات الاستراتيجية المصرية للطاقة، وشمل الاجتماع اهمية العمل المشترك على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المهمات فى مصر فى ظل حجم الأعمال واستحواذ المهمات الصينية على نسبة كبيرة من السوق المصرية وإمكانية الانطلاق إلى الأسواق المحيطة فى أوروبا وأفريقيا، واتفق الوزيران على دعم التوجه المصرى لنقل وتوطين التكنولوجيا الصينية فى مجال الطاقات المتجددة.

قطاع الطاقات المتجددة

قال الدكتور محمود عصمت إن الشركات الصينية شريك نجاح موثوق به وأن هناك تعاونا وشراكة فى مختلف مجالات العمل داخل قطاع الكهرباء، لاسيما فى قطاع الطاقات المتجددة، مشيدا بالعلاقات العريقة بين الشعبين المصرى والصيني، موضحا رؤية الدولة لتوطين الصناعة والدفع فى هذا الاتجاه وتقديم ما يلزم من تيسيرات لجذب الشركات التى تملك التكنولوجيا وزيادة استثماراتها والعمل فى السوق المحلية، مشيرا الى النماذج الناجحة والشراكة فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والتوجهات المشتركة نحو التوسع في مشروعات التحول الطاقي والطاقة المتجددة، مشيدا بالتجربة الصينية الرائدة في مجال الطاقة، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، ودعا الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة مثل مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الطاقة الصينية عن تطلعه لتعميق الشراكة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى اهتمام الصين بتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقية، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا واعدًا في مجال الطاقة، مضيفًا أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية ومشجعة لجذب الشركات للاستثمار، وكذلك التغيير على مستوى التشريعات الداعمة والتى تساعد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

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