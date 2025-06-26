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الصحة: إغلاق عيادة للتجميل تعمل بدون ترخيص بمصر الجديدة

إغلاق عيادة veany
إغلاق عيادة veany vs clinic للتجميل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة veany vs clinic للتجميل، والكائنة بمنطقة مصر الجديدة، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة

 

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث مصر الجديدة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على جهاز ليزر وجهاز لتنظيف البشرة غير مرخصين، بالإضافة إلى علب فيلر وبوتكس بالمخالفة لقانون الصيدلة وقرار وزير التموين.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تبين بالمرور أن المسؤلة عن إدارة المنشأة حاصلة على معهد فني إدارة وسكرتارية، وبذلك تقوم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بالمخالفة القانون رقم ٤١٥ لسنة 1954، كما تبين أنه يتم تداول النفايات الخطرة بدون الحصول على ترخيص.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة، وعمل محاضر بالأدوية التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة

 

ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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شارك في تنفيذ الحملة كل من الدكتور محمد محمود سعد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، والدكتورة هبة الكريمي مسؤول إدارة العلاج الحر بمصر الجديدة، والدكتورة اسماء صلاح مدير إدارة العلاج الحر بحي النزهة.

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