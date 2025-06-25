الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإدمان

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

حققت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين إنجازات رياضية متميزة، في إطار فعاليات اليوم العالمي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي ينظمه مجلس الوزراء بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان ومعهد إعداد القادة.

حيث شاركت الجامعة بوفد ضم 100 طالب وطالبة يمثلون مختلف الكليات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، في منافسات كرة اليد، خماسي كرة القدم، والألعاب الإلكترونية.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس  تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة

وأثمرت النتائج عن تتويج منتخب الجامعة لكرة اليد (طلاب) بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصوله على كأس البطولة.

كما تألق الطالب يوسف هشام الطالب بكلية الهندسة، حيث أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الألعاب الإلكترونية، والتي شهدت مشاركة 64 طالبًا.

وشهد المهرجان الرياضي أيضًا ماراثون جري بمشاركة 75 طالبًا وطالبة من الإدارات المختلفة برعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أن المهرجان الرياضي شارك فيه سبع جامعات كبرى وهي: عين شمس، بنها، بنها الأهلية، حلوان، القاهرة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والقاهرة الجديدة التكنولوجية.

وتعكس هذه النتائج التزام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية وتنمية المواهب الرياضية، بما يتماشى مع أهداف اليوم العالمي لمكافحة الإدمان في توجيه طاقات الشباب نحو الأنشطة الإيجابية والبناءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الألعاب الألكترونية التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والطلاب الميدالية الذهبية خماسي كرة القدم علاج الإدمان علاج الإدمان والتعاطي

مواد متعلقة

انتهاء موسم عودة الحجاج بمطار القاهرة الدولي

بحوث الإلكترونيات يُنظم دورة تدريبية متخصصة حول تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تفاصيل إطلاق جامعة عين شمس مرصد مجتمعي لتحليل المشكلات

معهد تيودور بلهارس يعلن قبول دفعة تكميلية للانتداب للعمل بالأقسام المعملية الإكلينيكية

وزير الطيران: المراقبون الجويون المصريون واجهوا التحديات بكفاءة واحترافية عالية

"الأعلى للجامعات" يجري مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة الغردقة

أكاديمية البحث العلمي تصدر دراسة رائدة حول مستقبل التعاون بين مصر ودول البريكس حتى 2040

مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى دول الخليج العربي

الأكثر قراءة

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

هوايته قتل الفلسطينيين، مقتل رونين موشي في كمين يثير الجدل ونشطاء: عدالة السماء (فيديو)

حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح

المصري يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

النيابة تحقق في قضية اختلاس بشركة التعاون للبترول

زيزو يزين التشكيل المثالي للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بزوال الهموم والكرب

في ذكرى الهجرة النبوية، تاريخ السفر إلى الحبشة وأحداثها

في ذكرى الهجرة، عبد الله بن أريقط هل صحب النبي وأسلم معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية