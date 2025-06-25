جامعة عين شمس تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإدمان

حققت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين إنجازات رياضية متميزة، في إطار فعاليات اليوم العالمي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي ينظمه مجلس الوزراء بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان ومعهد إعداد القادة.

حيث شاركت الجامعة بوفد ضم 100 طالب وطالبة يمثلون مختلف الكليات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، في منافسات كرة اليد، خماسي كرة القدم، والألعاب الإلكترونية.

جاءت مشاركة جامعة عين شمس تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة

وأثمرت النتائج عن تتويج منتخب الجامعة لكرة اليد (طلاب) بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصوله على كأس البطولة.

كما تألق الطالب يوسف هشام الطالب بكلية الهندسة، حيث أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة الألعاب الإلكترونية، والتي شهدت مشاركة 64 طالبًا.

وشهد المهرجان الرياضي أيضًا ماراثون جري بمشاركة 75 طالبًا وطالبة من الإدارات المختلفة برعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أن المهرجان الرياضي شارك فيه سبع جامعات كبرى وهي: عين شمس، بنها، بنها الأهلية، حلوان، القاهرة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والقاهرة الجديدة التكنولوجية.

وتعكس هذه النتائج التزام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية وتنمية المواهب الرياضية، بما يتماشى مع أهداف اليوم العالمي لمكافحة الإدمان في توجيه طاقات الشباب نحو الأنشطة الإيجابية والبناءة.

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