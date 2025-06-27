7 شهداء و10 مصابين في قصف إسرائيلي على شرق غزة

أفاد مصدر بمستشفى المعمداني باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

استشهاد 3 فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية شرق خان يونس

أعلن مجمع ناصر الطبي، عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة بني سهيلا وحي الشيخ شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم قبر يوسف في نابلس

فيما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بإصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم قبر يوسف في نابلس بالضفة الغربية في مواجهات بالحجارة مع فلسطينيين، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن المستوطنين دخلوا الليلة الماضية منطقة قبر يوسف "في انتهاك للقانون".

مصادر طبية: 71 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 71 شهيدًا جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ فجر اليوم، استهدفت مناطق عدة في شمال ووسط وجنوب القطاع.

الغارات الإسرائيلية تستهدف منازل مأهولة وبنى تحتية ضمن الأهداف

وذكرت المصادر أن العديد من الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل مأهولة بالسكان، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية.

مستشفيات غزة في وضع حرج

وأكدت الطواقم الطبية أن الوضع الإنساني يزداد تدهورًا، مع وصول أعداد كبيرة من الجرحى إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 56259 شهيدا و132458 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الصحة في غزة وصول 103 شهداء و219 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

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