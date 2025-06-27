كأس العالم للأندية، اختتمت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية، كلا من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي.

وودع الأهلي وبورتو مونديال الأندية من الدور الأول، كما ودعت أيضا أندية، الوداد المغربي، الترجي التونسي، العين الإماراتي، ريد بول سالزبورج، أتلتيكو مدريد، سياتل، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريد دايموندز الياباني وريفربليت، باتشوكا المكسيكي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي.

وترصد السطور التالية ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء دور المجموعات.

ترتيب مجموعات كأس العالم للأندية 2025

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- بالميراس، 5 نقاط.

2- إنتر ميامي، 5 نقاط.

3- بورتو، نقطتين.

4- الأهلي نقطتين.

المجموعة الثانية



1- باريس سان جيرمان، 6 نقاط

2- بوتافوجو، 6 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد، 6 نقاط.

4- سياتل ساوندرز، بلا نقاط.

المجموعة الثالثة

1- بنفيكا، 7 نقاط.

2- بايرن ميونخ، 6 نقاط

3- بوكا جونيورز، نقطتين

4- أوكلاند سيتي، نقطة

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو، 7 نقاط

2- تشيلسي، 6 نقاط.

3- الترجي، 3 نقاط.

4- لوس أنجلوس، نقطة

المجموعة الخامسة

1- إنتر ميلان، 7 نقاط.

2- مونتيري، 5 نقاط.

3- ريفر بليت، 4 نقاط.

4- أوراوا، بلا نقاط

المجموعة السادسة

1- بوروسيا دورتموند، 7 نقاط.

2- فلومينينسي، 5 نقاط.

3- صن داونز، 4 نقاط.

4- أولسان، بلا نقاط

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي، 9 نقاط

2- يوفنتوس، 6 نقاط

3- العين، 3 نقاط

4- الوداد، بلا نقاط

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد، 7 نقاط.

2- الهلال، 5 نقاط.

3- سالزبورج، 4 نقاط.

4- باتشوكا، بلا نقاط.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من مونديال الأندية 2025

سياتل ساوندرز 0-2 باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد 1-0 بوتافوجو

بورتو 4-4 الأهلي

إنتر ميامي 2-2 بالميراس

أوكلاند سيتي 1-1 بوكا جونيورز

بنفيكا 1-0 بايرن ميونخ

الترجي 0-3 تشيلسي

لوس أنجلوس 1-1 فلامنجو

دورتموند 1-0 أولسان

صن داونز 0-0 فلومينينسي

أوروا 0-4 مونتيري

الإنتر 2-0 ريفر بليت

يوفنتوس 2-5 مانشستر سيتي

الوداد 1-2 العين

الهلال 2-0 باتشوكا

ريد بول سالزبورج 0-3 ريال مدريد

وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

الإثنين 30 يونيو

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء

الثلاثاء 1 يوليو

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً

الأربعاء 2 يوليو

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

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