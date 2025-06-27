الجمعة 27 يونيو 2025
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رياضة

ريبيرو يجتمع مع محمد يوسف لمناقشة خارطة طريق الأهلي

ريبيرو
ريبيرو

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة الخاصة بخارطة طريق فريق الكرة خلال الموسم المقبل.

الأهلي يستقر على تعديل عقد أليو ديانج 

من ناحية أخرى قال مصدر بالأهلي: إن هناك اتجاها حاليا داخل النادي لتعديل عقد المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الاستقرار على استمراره الموسم المقبل. 

ويرغب الأهلي في تعديل عقد أليو ديانج ماليا لإقناعه بالاستمرار مع الفريق خاصة وأن اللاعب المالي لديه عروض خارجية وتحديدا من الدوري السعودي. 

على جانب آخر يقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي من خلال إدارة الإسكاوتنج بتجهيز قائمة من الأجانب تحت السن من أجل عرضها على الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو محمد يوسف

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