الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

درة تشارك في مهرجان روتردام للفيلم العربي بـ"وين صرنا"

درة تشارك في مهرجان
درة تشارك في مهرجان روتردام للفيلم العربي بـ"وين صرنا"

تشارك الفنانة درة في الدورة القادمة من مهرجان روتردام للفيلم العربي  التي تقام في الفترة من 28 مايو الجارى وحتى 1 يونيو المقبل،  بفيلمها “وين صرنا” ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، حيث يعرض الفيلم يوم 31 مايو. 

فيلم وين صرنا 

تواصل درة بذلك رحلتها العالمية بفيلم وين صرنا، والتي بدأت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابقة 2024، حيث عُرض الفيلم بمسابقة آفاق السينما العربية، ثم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بالإضافة إلى مهرجانات دولية أخرى.

 

قصة فيلم وين صرنا 

وين صرنا يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات. أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

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درة زروق مهرجان روتردام للفيلم العربي فيلم وين صرنا قصة فيلم وين صرنا الفنانة درة

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