شتوتجارت بطلا لكأس ألمانيا على حساب أرمينيا بيليفيلد

نهائي كأس ألمانيا، توج نادي شتوتجارت بطلا لبطولة كأس ألمانيا بعد الفوز على أرمينيا بيليفيلد بـ4 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم.

وسجل أهداف شتوتجارت كل من، نيك ولتماد في الدقيقة 15، وإنزو ميلوت هدفين في الدقيقتين 22 و66، ودينيز أونديف في الدقيقة 28.

فيما جاءت هدفي أرمينيا من خلال، يوليان كانيا في الدقيقة 82، وجوشوا فاجنومان هدفا في مرماه.

مباراة نهائي كأس ألمانيا 2025

وانطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ونقلتها قناة دبي الرياضية بشكل حصري في الوطن العربي.

ونجح شتوتجارت في حصد اللقب الخامس في تاريخه.

شتوتجارت تمكن من إنقاذ موسم مخيب للآمال والفوز بأول لقب كبير له منذ عام 2007.

تجمع الفريقان عشر مواجهات سابقة، حيث نجح شتوتجارت في تحقيق الفوز خمس مرات مقابل ثلاث انتصارات لأرمينيا بيليفيلد، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

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