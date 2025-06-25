توماس مولر يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الأمريكي

كشف النجم الألماني توماس مولر، لاعب خط وسط مهاجم بايرن ميونخ عن استعداده للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين بعد نهاية مشواره رسميا مع فريقه بنهاية مسابقة كأس العالم للأندية.

مولر يرحل عن بايرن ميونخ بعد 17 عاما

وأعلن مولر، المولود عام 1989، في مايو الماضي رحيله رسميا عن صفوف بايرن ميونخ بعد أكثر من 17 عاما مع الفريق حصد خلالها الكثير من الألقاب محليا وأوروبيا وعالميا، وتوج خاصة بدوري أبطال أوروبا في 2013 و2020.

ويواصل النجم المتوج بطلا للعالم مع منتخب بلاده في 2014 مشواره مع الفريق البافاري حتى نهاية مشاركته في مونديال الأندية 2025، على أن يعلن عن وجهته المقبلة في أوائل شهر يوليو المقبل.

توماس مولر يقترب من الدوري الأمريكي

وأعلن توماس مولر في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية (l'équipe) أنه لا يستبعد الانضمام لأحد أندية كرة القدم في الولايات المتحدة، على غرار ما فعل نجوم آخرون أشهرهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مولر: "بعد الحصول على إجازة إثر كأس العالم للأندية، لا أستبعد تجربة اللعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الباب يظل مفتوحا رغم أني لم أحدد ملامح وجهتي المقبلة ولم أتلقّ أي عرض".

وقال النجم الألماني لصحيفة ليكيب: "هناك احتمال كبير للعب هنا، لكن لا يزال عليّ التفكير في الأمر، في الوقت الحالي، أركز تمامًا على كأس العالم للأندية. قد تكون هناك بعض المناقشات بشأني دون وجود عرض رسمي، لكن لستُ في عجلة من أمري، ولا أشعر بأي ضغط بشأن اتخاذ القرار، سنرى بعد نهاية مشوار البايرن في المونديال".

أرقام كولر مع بايرن ميونخ هذا الموسم

وخاض توماس مولر (35 عامًا) خلال الموسم الجاري 46 مباراة وأحرز 8 أهداف في جميع المسابقات، كما سجل هدفين وصنع هدفا واحدا في 3 مباريات مع فريقه في كأس العالم للأندية.

ويلعب بايرن ميونخ ثمن نهائي المونديال أمام فلامنجو البرازيلي بعد أن حل في المركز الثاني من الدور الأول.

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