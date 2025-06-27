رامي ربيعة يقود العين لاقتناص فوز غال أمام الوداد بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، حقق فريق العين الإماراتي الموجود في صفوفه المحترف المصري رامي ربيعة الفوز على نظيره فريق الوداد المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل كاسيوس ميلولا هدف التقدم لفريق الوداد في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

وتعادل العين عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، فيما جاء الهدف الثاني للعين عن طريق أليخاندرو كاكو في الدقيقة 50.

والجدير بالذكر أن الفريقين ودعا كأس العالم للأندية عقب احتلالهم المركز الثالث والرابع في المجموعة السابعة من البطولة.

تشكيل الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية

تشكيل العين ضد الوداد في كأس العالم للأندية

سقوط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي

جدير بالذكر أن سقط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم خسر أمام يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.

فيما خسر العين الإماراتي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في الجولة الافتتاحية، ثم سقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بسداسية نظيفة، بالجولة الثانية، من منافسات المجموعة ذاتها.

ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

يأتي جدول ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

1ـ مانشستر سيتي الإنجليزي 9 نقاط.

2ـ يوفنتوس الإيطالي 6 نقاط.

3ـ العين الإماراتي 3 نقاط.

4ـ الوداد الرياضي دون نقاط.

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