الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

ماكرون يؤكد أهمية استئناف المفاوضات بشأن القضايا النووية والباليستية

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نتشاطر هدف عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: شددت في اتصال هاتفي مع نتنياهو على أهمية استئناف المفاوضات بشأن القضايا النووية والباليستية.

وتابع ماكرون: أمن إسرائيل وأمن جميع دول المنطقة على المحك، مضيفا: أكدت لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد ماكرون على ضرورة أن تقوم  أوروبا بإعادة تسليح نفسها في مواجهة روسيا العدوانية التي تواصل زعزعة استقرار حدودنا.

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إسرائيل إطلاق النار في غزة الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون

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