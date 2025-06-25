ماكرون يؤكد أهمية استئناف المفاوضات بشأن القضايا النووية والباليستية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: نتشاطر هدف عدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: شددت في اتصال هاتفي مع نتنياهو على أهمية استئناف المفاوضات بشأن القضايا النووية والباليستية.

وتابع ماكرون: أمن إسرائيل وأمن جميع دول المنطقة على المحك، مضيفا: أكدت لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد ماكرون على ضرورة أن تقوم أوروبا بإعادة تسليح نفسها في مواجهة روسيا العدوانية التي تواصل زعزعة استقرار حدودنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.