بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

شهدت قرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، حادثًا مثيرًا إثر اشتعال النيران في حمولة كتان كانت محمولة على إحدى السيارات النقل، وذلك عقب مرورها من مزلقان محطة القرشية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة محملة بالكتاب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت نتيجة تلامس حمولة الكتان المرتفعة مع أسلاك الكهرباء المعلقة بالشارع، ما أدى إلى اشتعالها بشكل مفاجئ.

وفور اندلاع الحريق، بادر سائق السيارة بالخروج إلى الطريق الزراعي بسرعة كبيرة لتفادي محطة وقود تابعة لشركة مصر للبترول، وكذلك للابتعاد عن الكتلة السكنية المجاورة، في محاولة منه للحد من الخسائر وتجنب كارثة أكبر.

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