بنتقم من أبوهم، اعترافات صادمة للمتهمة بذبح أطفالها في العمرانية

تستجوب نيابة الجيزة ربة منزل متهمة بقتل أبنائها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية، ثم محاولة إلقاء نفسها في نهر النيل، إلا أنه تم انتشالها من قبل الأهالي وتسليمها لقوات الشرطة، وأمرت النيابة باحتجازها 24 ساعة على ذمة التحريات.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثث الأطفال، وإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، واستدعاء والد الأطفال لسماع أقوالهم.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق أنها تخلصت من أطفالها بتكبيلهم ثم قتلهم، انتقاما من زوجها بعد تعديه عليها لتعاطيه المخدرات، ثم ألقت نفسها في نهر النيل، ما أسفر عن إصابتها، وأنقذ الأهالي حياتها.

تفاصيل قتل ربة منزل أطفالها



تعود تفاصيل الواقعة، حال عودة الأب من عمله ليفاجأ بنجليه مذبوحين مقيدين اليدين والركبتين وبجوارهم شريط لاصق وحبل، كما أنه تلقى اتصالًا من شقيق زوجته يفيد بإنهائها حياة طفليها وإلقائها لنفسها في النيل.



وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة تم انتشالها من المياه، وهي على قيد الحياة، قبل أن يتم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية، لاتهامها بإنهاء حياة طفليها، وهما 5 سنوات و3 سنوات.

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