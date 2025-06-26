القبض على 13 شخصا بمركز مساج بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 13 متهما بينهم 7 فتيات داخل مركز مساج بتهمة تسهيل أعمال منافية للآداب بـ مدينة نصر.

مركز مساج لتسهيل أعمال منافية للآداب بمدينة نصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من فتاة تتهم مركز مساج بتسهيل أعمال منافية للآداب العامة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت الفتاة في بلاغها أنها ذهبت إلى المركز عن طريق إعلان لمركز مساج على مواقع التواصل الاجتماعي فقامت بالتواصل معهم وذهبت لإجراء مساج، وعندما ذهبت للمركز تفاجأت بأحد العاملين يحاول ملامسة أجزاء من جسدها ويمارس أفعال غير أخلاقية مما دفعها للهروب والقفز من الطابق الثالث مما أدى إلى تعرضها للكسر في ساقها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 13 متهما بينهم 7 فتيات داخل مركز مساج بمدينة نصر، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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