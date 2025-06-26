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رياضة

كأس العالم للأندية، الوداد المغربي يتعادل مع العين الإماراتي 1/1 بالشوط الأول

العين الإماراتي
العين الإماراتي

كأس العالم للأندية، تعادل فريق الوداد المغربي مع نظيره العين الإماراتي بهدف لكل في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل كاسيوس ميلولا هدف التقدم لفريق الوداد في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.  

وتعادل العين عن طريق لابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع.

تشكيل الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية

تشكيل العين ضد الوداد في كأس العالم للأندية

سقوط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي

جدير بالذكر أن سقط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم خسر أمام يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.

فيما خسر العين الإماراتي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في الجولة الافتتاحية، ثم سقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بسداسية نظيفة، بالجولة الثانية، من منافسات المجموعة ذاتها.

بتلك النتائج ودع العين والوداد المغربي منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025، بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

يأتي جدول ترتيب مجموعة العين والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:

يوفنتوس الإيطالي المركز الأول من مباراتين 6 نقاط

مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الثاني من مباراتين 6 نقاط

 الوداد الرياضي المغربي المركز الثالث من مباراتين دون نقاط

 العين الإماراتي المركز الرابع من مباراتين دون نقاط.

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