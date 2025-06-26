مسلسل حرب الجبالي الحلقة 26، اختطاف شادي على يد مجهولين

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 26 حول تلقي يزن مكالمة هاتفية تُبلغه بأن ابنه عمر قد أُصيب نتيجة حادث.

وعلى الفور، يتوجه يزن برفقة حرب وشادي إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي المستشفى، تصل أنهار وحنان، وتندلع مشادة كلامية بين يزن وحنان، تشتد بعد الاطمئنان على حالة عمر، التي تبين أن ذراعه قد كُسرت، ومع تصاعد الخلاف، ينحاز كل من حرب وأنهار إلى صف يزن، ويقرران أن يذهب عمر معه إلى المنزل.

في وقت لاحق، تحاول أنهار إصلاح الوضع، فتتحدث مع يزن بود، وتحاول إقناعه بأن حنان قد يتغير من موقفها من العمل إذا أحسن هو التعامل معها بلين وهدوء.

أما بسنت ونهى، فيخرجان برفقة شابين تعرفوا عليهم عبر الإنترنت، ولكن تتأخر بسنت في العودة، وتُفاجأ والدتها بتأخرها، فتوبخها بشدة وتعنفها، وتحاول ثريا احتواء الموقف واحتضان بسنت وتتحدث معها بود، إلا أن بسنت لا تخبرها بالحقيقة.

في المقابل، تخبر "نهى" أميرة بما فعلته، وتشجعها أميرة على الاستمرار فيما تفعل، أما حبيبة فتحذر نهى من التأخر عن العودة إلى المنزل مرة أخرى بطريقة لطيفة.

على جانب آخر، يذهب والد أميرة إلى مصنع جديد تابع لسعيد أصبح صالح هو مديره وذاك من أجل الحصول على عمله الجديد، ويساعده في ذلك العمل بالمخزن الشخص الذي بدأ التعاون مؤخرًا مع حرب، على أن يكون الثنائي عيون حرب داخل مصنع سعيد الجديد.

وخلال أحداث الحلقة، يتوجه شادي إلى الكنيسة، راجيًا من الله أن يعيد إليه ابنه، وأثناء خروجه من الكنيسة وسيره في الشارع، يظهر أمامه مجهولون، ويختطفونه.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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