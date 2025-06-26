أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. الأوقاف تشيد بشجاعة السائق بلال وتدعو لتكريمه.. علاوة ترقيات الموظفين 2025 وتاريخ استحقاقها

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بالخطوات.. تجارة عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس إعلان نتائج مرحلة البكالوريوس ( شعبة الدراسة باللغة العربية - شعبة الدراسة باللغة الانجليزية - برنامج الساعات المعتمدة)، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

شديد الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

الأوقاف تشيد بشجاعة السائق بلال وتدعو لتكريمه: أنقذ أرواح المارة من كارثة محققة

أشادت وزارة الأوقاف بالموقف البطولي والإنساني النبيل الذي جسّده المواطن الشجاع بلال "المصري"؛ المصري قلبا وفعلا، شهامة وروحا، عندما خاطر بحياته سعيًا لإنقاذ الأرواح، وذلك عندما اندفع بكل جرأة وشهامة لإبعاد سيارة إمداد بالوقود اشتعلت النيران بها، عن منطقة سكنية مكتظة بالمارة والمحال التجارية، في لحظة فارقة كانت تنذر بكارثة محققة، لولا شجاعته وتدخله السريع.

وزير الأوقاف السابق يحذر: تسريب الامتحانات جريمة والغش يهدم الأجيال

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة الغش في الامتحانات، مؤكدًا أن تسريب أي امتحان لا يُعد مجرد غش فحسب، بل يمثل جريمة مركبة تستدعي مواجهة قانونية حاسمة وصارمة.

علاوة ترقيات الموظفين 2025 وتاريخ استحقاقها

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ويزداد البحث عن، علاوة ترقيات الموظفين لعام 2025 وتاريخ استحقاقها.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وأزمة غزة تتصدران مباحثات السيسي ورئيس وزراء بريطانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني على التطلع لاستجابة الرئيس للدعوة الموجهة إلى الرئيس من ملك بريطانيا لزيارة لندن، ومن جانبه أكد الرئيس على الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر خلال العام الجاري.

الأعلى للآثار يوقع اتفاقية لتنظيم معرض أثري مؤقت بمتحف قصر هونج كونج بالصين

وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور لويس نج مدير متحف قصر هونج كونج، اتفاقية تعاون مشترك لتنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، والمقرر إقامته بمتحف قصر هونج كونج خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2026، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي، ودعمًا للتبادل الحضاري بينهما.

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