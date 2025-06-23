الإثنين 23 يونيو 2025
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أخبار مصر

حملات من الأوقاف لضبط العمل الدعوي بالمحافظات

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أعلنت وزارة الأوقاف أنه إنفاذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار الحرص على ضبط العمل الدعوي بأنشطته المتنوعة داخل المساجد والارتقاء بمستوى الأداء، كثفت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حملات المتابعة والمرور الميداني على عدد من مساجد الجمهورية.

إنفاذًا لتوجيهات وزير الأوقاف: حملات مكثفة لضبط العمل الدعوي بعدد من المحافظات
 

وقد شملت جولات المتابعة هذا الأسبوع محافظات: الإسماعيلية، والسويس، والقاهرة، وسوهاج، والقليوبية، والجيزة، والغربية، والدقهلية، وقنا، وأسيوط، فأسفرت عن رصد عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام بمدة خطبة الجمعة وموضوعها، وعدم التقيد بالزي الرسمي، ومستوى النظافة العامة للمساجد.

وأكدت الإدارة أنه يجري حاليًّا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجىء على مدار الأسبوع لتشمل جميع المحافظات دون استثناء، ضمانًا لانضباط العمل وتحقيق رسالة المسجد في أسمى صورها.

 

الالتزام بالتعليمات والتقيد بالضوابط المنظمة للعمل

وفي هذا السياق، تُهيب وزارة الأوقاف بجميع العاملين الالتزام بالتعليمات والتقيد بالضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما توجهت الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين الملتزمين الذين يجسدون بأدائهم المتميز روحَ الانضباط والإخلاص، ويسهمون في أداء رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.

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