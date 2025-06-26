التأشيرة "عهد أمان"، وزير الأوقاف السابق يحذر من التسلل للدول باسم الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن تأشيرة الدخول لأي دولة تعد بمثابة "عهد أمان" للداخل وعليه، ولا يجوز تجاوزها أو التسلل إلى أي بلد دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.

وقال جمعة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن دخول أي دولة دون إذن أو تأشيرة يعد تعديًا على سيادتها، مشددًا: "كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه، لا يجوز كذلك أن تدخل دولة دون إجراءاتها القانونية".

وزير الأوقاف السابق: لكل دولة الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن لكل دولة الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي، محذرًا من خطورة تجاوز هذه الإجراءات تحت أي مسمى.

وفي سياق متصل، فرّق الدكتور مختار جمعة بين الهجرة الشرعية التي قام بها النبي محمد ﷺ، والتي تمت بعد بيعة أهل المدينة المنورة، وتلتها وثيقة التعايش السلمي بين جميع سكانها، وانتهى زمنها بفتح مكة، وبين ما يحدث الآن من تسللات غير قانونية، والتي وصفها بأنها "تحمل مخاطر جسيمة".

ولفت إلى أن بعض هذه المخاطر ظهرت آثارها مؤخرًا في تورط بعض المتسللين في العمل لصالح أعداء أو جهات معادية، في لحظات وصفها بـ"القاتلة"، في إشارة إلى أحداث كشفت عن عمالة بعضهم لإيران.

وزير الأوقاف السابق: احترام سيادة الدول وقوانينها واجب شرعي ووطني وأخلاقي

واختتم وزير الأوقاف السابق تدوينته بالتأكيد على أن احترام سيادة الدول وقوانينها واجب شرعي ووطني وأخلاقي، داعيًا إلى تحكيم العقل وعدم الانسياق وراء أوهام الهجرة غير الشرعية وما تحمله من تهديدات شخصية وعامة.

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