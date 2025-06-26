وفد محلية النواب يتفقد مشروعات رصف طريق أبيس ومحور أبو ذكري بالإسكندرية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع رصف الطريق الواصل من مدخل الصحراوي حتى طريق السابعات والثمانيات بمنطقة أبيس بنطاق حى وسط محافظة الإسكندرية بطول 10 كم.

جولة وفد برلماني في محافظة الإسكندرية

جاء ذلك في ثاني أيام الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد البرلماني بمحافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية.

تفاصيل مشروع رصف طريق أبيس

وشرح القائمون على المشروع، تفاصيل التنفيذ ومراحله، حيث بلغت قيمة التعاقد 58 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 41%، حيث تم تنفيذ 5 كم حتى الآن.

التعاون بين محافظة الإسكندرية وهيئة الطرق

من جانبه أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن التنسيق والتعاون مستمر مع هيئة الطرق، ومتابعة التنفيذ، وكذلك في مشروعات رصف الشوارع الداخلية.

من جانبه أثار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشكلة رصف الطرق في محافظة الإسكندرية والتأخر في التنفيذ.

وأشار إلى أن هناك شكاوى من التأخر في التنفيذ، وهناك طرق مر عليها سنة وبدأت تظهر فيها بعض العيوب، قائلا: تم فتح هذا الموضوع أثناء تولى المحافظ السابق للإسكندرية وأقر بأن هناك أوجه فساد في بعض المشروعات تتسبب في هذه المشاكل.

مشكلات ظهور عيوب بعض الطرق في الإسكندرية

وشدد رئيس محلية النواب، على ضرورة أن تكون هناك شفافية ومتابعة ورقابة مستمرة على منظومة الطرق، وتصحيح منظومة الإسناد والإشراف على التنفيذ والتسليم والالتزام بالمواعيد.

تفقد مشروع محور أبو ذكري في الإسكندرية

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفقة محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير محور أبو ذكري.

وقام العميد هاني طه، رئيس هيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، بشرح تفاصيل المشروع، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذه بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه حتى الآن، نظرا لطبيعة تنفيذ المشروع الصعبة وسط الملاحات والمياه، حيث تم تحسين خواص تربة.

وأوض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الرئيس السيسي، هو من اختار اسم المحور، تخليدا المشير فؤاد أبو ذكري، لما له من إسهامات في البحرية المصرية منذ ١٩٦٧ وخلال حرب أكتوبر وما قبلها.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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