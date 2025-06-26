وفد برلماني يتابع مشكلات الكيلو 21 بالإسكندرية ويتفقد محطة معالجة أبو تلات

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، منطقة الكيلو 21 بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، برفقة الفريق أحمد خالد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار زيارة اللجنة الميدانية بالمحافظة.

مشكلة الإشغالات في منطقة الكيلو 21



وتفقدت المحال المقامة أسفل كوبري الكيلو 21، وتفاجأت الأعضاء أن أغلب المحال مغلقة اليوم.

ومن جانبه سأل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس الحي، عن سبب الغلق، ليتبين له أنه بسبب الزيارة.



المحال التجارية المخالفة في منطقة الكيلو 21

وأكدت رئيس حي العجمي، أن هذه المحال مخالفة، وتعمل بدون ترخيص وتم توجيه إنذارات لها لتصحيح أوضاعها، بعد ثبوت استحواذها على أجزاء من الرصيف العام بالمخالفة للقانون، وإشغال الطريق وتعطيل حركة المرور بسبب التكدس.

وأكد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية الالتزام بتوفيق أوضاع المحال، وترخيصها وفقا لقانون المحال العامة، ومنع إشغال الطريق والتكدس لتحقيق السيولة المرورية، خاصة مع كونه طريقًا رئيسيًا.

تفقد محطة معالجة أبو تلات

كما تفقدت لجنة الإدارة المحلية، محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، حيث يتضمن المشروع محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم و3 محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة.

وأوضح سيد الأنصاري، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذي في الإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحري، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، لافتًا إلى أن المحطة تعمل حاليا وتستقبل مياه، وتم رصف الطرق بعد الانتهاء من الأعمال، وأوضح أنه تكلفة الشبكات كلها 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه، فيما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تغطية المصرف.

زيارة الجامعة اليابانية في الإسكندرية

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحافظ الإسكندرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

واستمع وفد محلية النواب، إلى شرح من القائمين على الجامعة عن نظام الدراسة فيها والمزايا، والمقامة على مساحة 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة.

ومن جانبهم أشاد الوفد البرلماني بالجامعة اليابانية، مؤكدين على أهميتها في المساهمة في تطوير وجودة التعليم الجامعي.



ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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