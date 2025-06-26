محمد حماقي يجهز ألبومه الجديد

بدأ النجم محمد حماقي في تجهيز ألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث إنه بدأ في تسجيل عدد من الأغاني.

ألبوم محمد حماقي

وينوي محمد حماقي أن يحضر ألبومه الجديد بأريحية من حيث الوقت، لكي يقدم أشكالًا موسيقية جديدة مثلما فعل في ألبومه الماضي من حيث الكلمات والتوزيعات.

محمد حماقي في مهرجان موازين

وكان الفنان محمد حماقي عبر عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه أمس في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ونشر حماقي صورا جديدة من الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: طاقة ساحرة وجمهور لا ينسى.. شكرا للمغرب.

وأحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ20، ورفع الحفل شعار "كامل العدد".

وحرص حماقي خلال الحفل على رفع علم المغرب خلال حفله في مهرجان موازين، بالإضافة إلى أنه فوجئ بتقديم هدية له من أحد المعجبين وهي باقة من الورود.

وقدم محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، وفاجأ حماقي الجمهور بغنائه عددا من الأغاني التي قدمها لأول مرة في المغرب.

كان محمد حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات ليالي جدة، وذلك قبل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

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