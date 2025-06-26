الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد حماقي يجهز ألبومه الجديد

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

 بدأ النجم محمد حماقي في تجهيز ألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث إنه بدأ في تسجيل عدد من الأغاني. 

ألبوم محمد حماقي 

وينوي محمد حماقي أن يحضر ألبومه الجديد بأريحية من حيث الوقت، لكي يقدم أشكالًا موسيقية جديدة مثلما فعل في ألبومه الماضي من حيث الكلمات والتوزيعات.

محمد حماقي في مهرجان موازين 

وكان الفنان محمد حماقي  عبر عن سعادته البالغة بالحفل الذي أحياه أمس في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ونشر حماقي صورا جديدة من الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: طاقة ساحرة وجمهور لا ينسى.. شكرا للمغرب.

وأحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ20، ورفع الحفل شعار "كامل العدد". 

وحرص حماقي خلال الحفل على رفع علم المغرب خلال حفله في مهرجان موازين، بالإضافة إلى أنه فوجئ بتقديم هدية له من أحد المعجبين وهي باقة من الورود.

وقدم محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، وفاجأ حماقي الجمهور بغنائه عددا من الأغاني التي قدمها لأول مرة في المغرب.

كان محمد حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات ليالي جدة، وذلك قبل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم محمد حماقي محمد حماقي النجم محمد حماقي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

نصف مليار إسترليني وحصة في النادي، تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بخسارة فى العمل

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

المزيد
الجريدة الرسمية