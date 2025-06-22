محمد حماقي يرفع علم المغرب ويتفاجأ بهدية خلال حفله بمهرجان موازين (فيديو)

أحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته ال 20، ورفع الحفل شعار كامل العدد

حفل محمد حماقي في موازين

وحرص حماقي خلال الحفل على رفع علم المغرب خلال حفله بمهرجان موازين، بالإضافة إلى أنه تفاجأ بتقديم هدية له من أحد المعجبين وهي باقة من الورود.



وقدم محمد حماقي عددا كبيرا، من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح

كما أن حماقي قد فاجأ الجمهور بغنائه عدد من الأغاني قدمها لأول مرة في المغرب.



كان محمد حماقي أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان ومن أبرزهم مشاركته في فعاليات ليالي جدة، وذلك قبل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

وطرح محمد حماقي في وقت سابق عددًا من أغاني ألبومه الجديد هو الأساس وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويعد محمد حماقي واحدًا من أبرز النجوم في الساحة الفنية خلال الوقت الحالي، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر أعماله من وقت إلى آخر، وآخرها ألبوم هو الأساس الذي طرح أغانيه منذ فترة قصيرة ظل بداية من أغنية واكلة الجو وصولًا إلى أغنية صدمة، والتي تعتبر بالفعل صدمة له بمعني الكلمة، بسبب كلمات الأغنية التي وضعته في مرمى الانتقادات

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