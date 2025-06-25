حيلة شيطانية لـ 3 طالبات بالثانوية الأزهرية في الغربية للتهرب من امتحان الأدب والنصوص

شهدت لجنة الشهيد محمد أبو عطا، بقرية كفر جعفر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، واقعة مثيرة للجدل خلال امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، بعدما ادعت ثلاث طالبات تعرضهن لحالات إعياء مفاجئة أثناء أداء امتحان مادة الأدب والنصوص، في محاولة تبدو وكأنها حيلة للهروب من استكمال الامتحان.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل اللجنة بمحافظة الغربية، أن الطالبات الثلاث لم يحضرن الامتحان صباح اليوم وطلبن تأجيل المادة، زاعمين إصابتهن بنزلة معوية وهبوط شديد، ما دفع إدارة اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة وإعطائهن أوراق العرض على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي ثم مراجعة إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية ولكنهن توجهن لمستشفى بسيون العام.

واستقبل المستشفى الحالات الثلاث، وتبين أنهن:



أسماء طارق سعد: تعاني من نزلة معوية وقيء، وما زالت تحت الملاحظة الطبية.

هدير طه الحضري: اشتكت من آلام بالبطن وهبوط عام، وتم تركيب المحاليل اللازمة وخرجت بعد تحسن حالتها.

ميرنا محمد ربيع: تعاني من آلام بالبطن ودوار وهبوط عام، وتم تقديم الرعاية الصحية لها.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الواقعة قد تكون مدبرة بهدف الهروب من أداء الامتحان، خاصة مع تكرار مثل ذلك

من جانبها، أكدت إدارة المستشفى أن التعامل مع الحالات تم بشكل مهني وفق البروتوكولات الطبية، دون الدخول في تفاصيل تخص دوافع أو نوايا الطالبات، بينما شدد مسئولو التعليم الأزهري بالغربية على متابعة الواقعة، والتأكد من سلامة الإجراءات، واتخاذ اللازم حال ثبوت وجود تحايل أو مخالفة للوائح.

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