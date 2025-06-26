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محافظات

رئيس مدينة أبشواي في الفيوم: حل مؤقت لطريق السنجق لحين الانتهاء من الصرف الصحي

معدات، فيتو
معدات، فيتو

قالت الدكتورة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إن تأخر أعمال رصف طريق أبشواي – السنجق، الذي يخدم مجمع مدارس السنجق وبعض القرى، يرجع إلي  وجود أعمال صرف صحي بالمنطقة، ورصف الطريق في الوقت الحالي سيتم تكسيره خلال عدة شهور، ما بعد إهدار للمال العام.

حل مؤقت لطريق أبشواي - السنجق

وأضافت رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه سيتم تسوية الطريق وإزالة كافة الحفر والتكسير بالطريق، بصفة مستمرة، ويتم فرد طبقة نظيفة من الرمال والتربة المخصصة وتمهيدها ورش المياه لتسكين وتثبيت التربة، حتى تنتهي أعمال الصرف الصحي، وسيتم بعدها رصف الطريق بطول 4.5  كيلو متر.

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وكانت رئيس مركز ومدينة أبشواي، قد قادت حملة لنظافة شوارع المدينة، وإزالة تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والجانبية، بالإضافة إلى تسوية طريق السنجق بالجريدر حتى يكون صالحا لتسيير حركة المرور عليه.

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