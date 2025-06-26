ماراثون الأهرامات، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المنظمة لـ ماراثون الأهرامات، لبحث الترتيبات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بتنظيم النسخة القادمة من نصف ماراثون الأهرامات، والمقرر إقامته في منتصف ديسمبر 2025.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اختيار ناشيونال جيوجرافيك لمسار ماراثون الأهرامات ضمن قائمة الأروع عالميًا يمثل فرصة ذهبية للترويج السياحي والرياضي لمصر، وإنجاز دولي جديد يعكس ريادة مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، مما يؤكد مجددًا أن مصر باتت وجهة مفضلة لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار وثقة متزايدة من الاتحادات والمنظمات العالمية.

بعد تصدر أروع مسارات الجري بالعالم، وزير الرياضة يبحث استعدادات ماراثون الأهرامات 2025

أشار وزير الرياضة أن ماراثون الأهرامات هذا العام سيكون بمستوى يليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري العريق، خاصة بعد الإشادة العالمية بالحدث ومساره المميز حول الأهرامات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الدعم للحدث بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والصحة، وهيئة تنشيط السياحة، من أجل خروج الماراثون بصورة مشرفة تعكس وجه مصر الحضاري.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية استغلال هذا الحدث العالمي للترويج السياحي والرياضي لمصر، خاصة في ظل اهتمام المنصات العالمية بتسليط الضوء على المسارات الفريدة التي تجمع بين الرياضة والتاريخ والطبيعة.

كما شدد "صبحي" على أهمية تعزيز البنية التنظيمية والترويجية للماراثون عبر الحملات الرقمية، والشراكات مع الرعاة المحليين والدوليين، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والدولية، ورفع مستوى الحدث ليضاهي كبرى الماراثونات العالمية.

يُذكر أن نصف ماراثون الأهرامات يُقام سنويًا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، ويعد من أبرز الفعاليات التي تمزج بين الرياضة والتاريخ والسياحة.



أول تعليق من الرياضة على تصدر ماراثون الأهرامات أروع مسارات الجري في العالم

علق مسئولو وزارة الشباب والرياضة، على اختيار مجلة ناشيونال جيوجرافيك، نصف ماراثون الأهرامات، في المركز الأول في قائمتها لأروع مسارات الجري حول العالم.

ويُقام ماراثون الأهرامات سنويًا تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة، وبتنظيم احترافي من فريق تراي فاكتوري، ويعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، حيث يجذب آلاف العدائين من مختلف دول العالم لخوض تجربة جري استثنائية بجوار أهرامات الجيزة، أحد أعظم المعالم الأثرية في التاريخ الإنساني.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: “نفخر بهذا التقدير العالمي الذي يعكس تميز ماراثون الأهرامات وتفرده كمزيج بين الرياضة والتاريخ”.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأضاف: “يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز السياحة الرياضية وجذب الفعاليات العالمية، حيث شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى والسياحة الرياضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا ضمن رؤية شاملة لتعظيم دور الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني والترويج لمصر عالميًا كوجهة آمنة ومتميزة للأحداث الرياضية والسياحية”.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وتابع أشرف صبحي: "تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، إلى توسعة مسار الماراثون ليصل إلى 42 كيلومترًا، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من مكانة الماراثون على الساحة العالمية في النسخة الثامنة 2026".

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأكد أن هذا التصنيف يعكس الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتنظيم فعاليات بمعايير عالمية، تبرز الوجه الحضاري لمصر.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأضاف الوزير: "هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون استمر على مدار 6 سنوات و6 نسخ متتالية مع فريق تراي فاكتوري، والذين لعبوا دورًا محوريًا في تطوير الماراثون وتنظيمه بمعايير عالمية تواكب الأحداث الرياضية الدولية".

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وقالت ناشيونال جيوجرافيك في تقريرها إن نص ماراثون الأهرامات لا يقدم فقط مسارًا رياضيًا مميزًا، بل يتيح للمشاركين فرصة نادرة للجري وسط واحدة من عجائب الدنيا القديمة، ما يمنح الحدث طابعًا أسطوريًا يتجاوز الرياضة إلى تجربة ثقافية وروحية مبهرة.

ويشتمل الحدث على عدة سباقات تناسب مختلف المستويات، بما في ذلك سباقات لمسافات 5 كيلومترات و10 كيلومترات ونصف ماراثون، ما يعزز من شمولية الماراثون ويجعله مناسبًا لكافة الأعمار والمستويات البدنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز السياحة الرياضية وجذب الفعاليات العالمية

ويواصل ماراثون الأهرامات ترسيخ مكانته كحدث رياضي عالمي، ومصدر فخر وطني، يجمع بين شغف الرياضة وروعة التاريخ المصري القديم.

ماراثون الأهرامات في مصر يحتل المركز الأول عالميا كأروع مسار جري

وصنفت مجلة ناشيونال جيوجرافيك ماراثون الأهرامات كـ"أروع مسار جري في العالم"، متفوقًا على أشهر مسارات الجري في أوروبا وأمريكا وآسيا.

ويقام ماراثون الأهرامات سنويًّا في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث يجري آلاف العدائين من مختلف أنحاء العالم وسط خلفية بانورامية فريدة تضم أهرامات الجيزة الثلاثة: خوفو، خفرع، ومنقرع، في مشهد يمزج بين الرياضة والتاريخ والحضارة الإنسانية.

تجربة استثنائية للعدّائين والزوار

ويعد الماراثون تجربة استثنائية للعدّائين المحترفين والهواة على حد سواء، حيث لا تقتصر المشاركة فيه على التحدي البدني فقط، بل تتضمن أيضًا جولة ثقافية فريدة في أحد أعظم مواقع التراث العالمي.

وتساهم هذه الفعالية في تنشيط السياحة الرياضية والثقافية في مصر، وتقديم صورة حضارية حديثة عن الدولة.

السباق يجمع بين الرياضة والتاريخ

وقالت ناشيونال جيوجرافيك في تقريرها إن "ماراثون الأهرامات يقدم تجربة لا مثيل لها، حيث يركض المشاركون في قلب التاريخ، محاطين بأعظم إنجازات البشرية، مما يجعل من الحدث مزيجًا مثاليًا بين اللياقة البدنية والثقافة العريقة".

اهتمام عالمي ومشاركة واسعة

وشهد الماراثون في دورته الأخيرة مشاركة أكثر من 10 آلاف عدّاء من أكثر من 80 دولة، في سباقات مختلفة تشمل 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، ونصف ماراثون (21 كم)، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام الدولي بالحدث.

مصر على خارطة السياحة الرياضية العالمية

ويعكس هذا التصنيف العالمي لماراثون الأهرامات قدرة مصر على تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة الرياضية، في ظل رؤية الدولة لتطوير قطاع السياحة وتنويع مصادر الدخل القومي.

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