محمود عاشور حكما للفيديو بمباراة العين الإماراتي والوداد المغربي بكأس العالم للأندية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدولي المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في لقاء الوداد المغربي والعين الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتعد هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها الحكم الدولي المصري في مباريات النسخة الحالية من البطولة العالمية.

موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن يكون موعد مباراة الوداد والعين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس، الموافق يوم 26 من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «أودي فيلد»، مباراة الوداد الرياضي ضد العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والاخيرة، من المجموعة السابعة، بـ مباريات كأس العالم للأندية 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

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تشكيل العين ضد الوداد المتوقع بكأس العالم للأندية



حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: رامي ربيعة – فابيو كاردوسو – يحيى بن خالق – مارسيل راتنيك.

خط خط الوسط: عبد الكريم تراوري – يحيى نادر – محمد عباس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي – أليخاندرو كاكو – لابا كودجو

تشكيل الوداد ضد العين في كأس العالم للأندية 2025



حراسة المرمى: مهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد مفيد، جليرمي فيريرا، بارت ماييرز، فهد موفي.

خط الوسط: المهدي مبارك، أسامة الزمراوي، نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: عمر السومة، ثيمبنكوثي لورتش، محمد رايحي

ويتسلح فريق الوداد الرياضي المغربي بمهاجمه السوري الجديد عمر السومة، بالإضافة إلى النجم المخضرم نور الدين أمرابط.

بينما على الصعيد الثاني، يرغب نادي العين الإماراتي في مباراة الوداد القادمة أن يسجل أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية الجارية.

كما يُعول الزعيم الإماراتي على نجمه المغربي سفيان رحيمي، بالإضافة إلى مهاجمه التوجولي لابا كودجا، والمدافع المصري رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي السابق.



جدير بالذكر أن سقط الوداد المغربي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم خسر أمام يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف.

فيما خسر العين الإماراتي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-0، في الجولة الافتتاحية، ثم سقط أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بسداسية نظيفة، بالجولة الثانية، من منافسات المجموعة ذاتها.

بتلك النتائج ودع العين والوداد المغربي منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025، بشكل رسمي.

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