أول تعليق من جارسيا بعد انضمامه رسميا لبرشلونة

أعلن فريق برشلونة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك عن تعاقده رسميا مع جوان جارسيا، حارس مرمي فريق نادي إسبانيول حتي موسم 2031.

وقال حارس برشلونة في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية، كنت أترقب هذا اليوم كثيرا، وها هو قد جاء أخيرا، أتطلع لتطوير مستواي كحارس مرمى وتحقيق الكثير من النجاحات مع الفريق، وهذا هو السبب الرئيسي لقدومي إلى هنا".

وأضاف: "المشروع هنا مثير للغاية، الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، بعضهم أعرفه جيدا، وأنا متحمس لبدء العمل والتواجد إلى جانبهم".

وواصل: "أرى نفسي حارسا شجاعا، سريع البديهة، وأسعى دائما للتفوق في الكرات الهوائية".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مجسم موجود في كامب نو، قائلًا: "من الرائع رؤية هذا المجسم المميز، إنه يثير الإعجاب فعلاأتطلع لتجربته، وأنا واثق أننا سنحقق العديد من الانتصارات في هذا الملعب".

جارسيا يودع إسبانيول

ودع حارس المرمى جوان جارسيا، جماهير نادي إسبانيول برسالة عاطفية، تمهيدًا لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف برشلونة.

وعاد جارسيا من عطلته ونشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرًا على كل شيء، (إسبانيول) إلى النهاية!"، كما قام بإزالة كافة الإشارات إلى إسبانيول من ملفه الشخصي.

ويُتوقع أن يعلن نادي برشلونة عن ضم جارسيا رسميًا اليوم الأربعاء، على أن يتم تقديمه كلاعب جديد للفريق يوم الجمعة المقبل.

وقد قام النادي الكتالوني بالفعل بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس، والبالغة 25 مليون يورو، كما تم الاتفاق معه على عقد يمتد لـ6 أعوام.

وبذلك، سيصبح جوان جارسيا أول صفقة يبرمها البارسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يأمل العملاق الكتالوني في تعزيز صفوفه بضم نيكو ويليامز أيضًا قبل بداية الموسم الجديد.

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