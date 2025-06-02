الصناعات الغذائية: بدء فعاليات دورة تدريبية في دمياط بالتعاون مع العمل الدولية

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن بدء تنفيذ دورة تدريبية مجانية في محافظة دمياط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) من خلال مشروع تنمية الشباب في دمياط وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تأتي هذه الدورة ضمن جهود الغرفة لتعزيز مهارات العاملين في مجال التصنيع الغذائي، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للاندماج في سوق العمل بكفاءة وتميز.

يتم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يواكب احتياجات السوق ويستهدف بشكل أساسي الباحثين عن عمل والعاملين الجدد في قطاع المطاعم، مع تدريب عملي مكثف إلى جانب إلمام شامل بأحدث الاشتراطات الخاصة بجودة وسلامة الغذاء، بما يضمن رفع الكفاءة الفنية للمشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في بيئات احترافية محليا ودوليا.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024

وأعلن محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

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