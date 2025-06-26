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أخبار مصر

مدير العمل بالإسماعيلية يتفقد مواقع تنمية مهارات طلاب التعليم الفني

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلن المستشار حسن رداد مدير عام مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية عن استمرار تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم،والتعليم الفني، وشركات ومصانع القطاع الخاص.

إعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق سياسات التنمية البشرية، وإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل، وتدريبهم نظريا في مركز التدريب المهني المتطور التابع للوزارة، وعمليا داخل المصانع والشركات.

سياسات التدريب من أجل التشغيل

وقام رداد، ومسؤولين من مديرية العمل، ووفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة محمد ابراهيم السعيد، منى الأشعبي، مديرية جمعية ارض الكنانة الخيرية،بزيارة أحد مصانع القطاع الخاص الذي يشهد عمليات تدريبية حاليا،بالتعاون بين هؤلاء الشركاء،الذين أكدوا على أن ما يحدث يعكس حرص الدولة المصرية على تنفيذ سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على احتياجات سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  .

ويأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة "التدريب من أجل التشغيل،التي أطلقها وزير العمل محمد جبران، ومحافظ الإسماعيلية اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جمال

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