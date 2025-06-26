رئيس المصري: نجحنا في سداد ديون النادي ومستحقات اللاعبين

كشف كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري خلال جلسته الودية مع الإعلاميين بمدينة بورسعيد، تفاصيل بعض الملفات الشائكة المتعلقة بالنادي.

وقال أبو علي: "نسعى لتوفير موارد مالية ثابتة تفي بجزء من متطلبات النادي المصري المتزايدة. الاستقرار المادي هو بداية الطريق نحو النجاح. ميزانيات الأندية ارتفعت بشكل مخيف وعلى الجميع مساندة الأندية الشعبية. لجنة تطوير المنشآت متميزة للغاية ونسعى لإنشاء 3 مشروعات استثمارية وتكوين مجلس لإدارة استثمارات النادي".

وأضاف: “نجحنا في سداد كافة ديون النادي وصرفنا مستحقات اللاعبين بالكامل”.

وعن الصفقات الصيفية: “نسعى لفرض السرية التامة على صفقات الفريق ومطمئن على الفريق خلال الموسم المقبل. لجنة الحفاظ على تراث المصري فكرتها رائعة وسنعقد توأمة مع نادي المريخ ونرحب بالتعاون مع جميع أندية بورسعيد. اللواء محب حبشي قدم للنادي المصري كل الدعم”.

وتواجد كامل أبو علي أمس الأربعاء بمدينة بورسعيد واجتمع بالجهاز الفني الجديد للمصري بقيادة نبيل الكوكي وتم الاتفاق والإعلان عن الجهاز الفني المعاون له.

كما اجتمع بمحافظة بورسعيد قبل الانتقال الي بورفؤاد للاطمئنان علي معسكر الفريق المغلق استعدادا للموسم الجديد

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