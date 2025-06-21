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رياضة

المقاولون يبدأ الإعداد للموسم الجديد وجلسة تحفيزية من المشرف على الكرة

المقاولون
المقاولون

الدوري الممتاز، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، وأدى الفريق أول حصة تدريبية بعمل القياسات الطبية والبدنية لجميع اللاعبين.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد للتأكيد على أهمية الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري المصري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

 


ووجه فتحي الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود المبذول الموسم الماضي مؤكدا على القادم يحتاج استمرارية على نفس نهج الإصرار والجدية والتركيز لتقديم ما يليق باسم المقاولون العرب ووضعه في المكانة التي تليق باسم النادي ومكانته بين كبار الكرة المصرية.

 

المقاولون يعود للممتاز 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين، في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

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