الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

المقاولون يجري اختبارات الناشئين بملعب مركز شباب محمد صلاح

مركز شباب محمد صلاح،
مركز شباب محمد صلاح، فيتو

اختبارات الناشئين 2025، أعلن خالد كرم المسئول عن اختبارات المقاولون الخارجية، إقامة اختبارات الناشئين في ملعب مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأس النجم المصري في قرية نجريج بمحافظة الغربية يوم الخميس 26 يونيو الجاري.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد افتتح مارس الماضي مركز شباب محمد صلاح في قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة في مختلف المحافظات.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والرياضيين، بالإضافة إلى أهالي القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الذي يعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية في المنطقة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن الوزارة تعمل على توفير بيئة رياضية مناسبة للنشء والشباب، مشيدًا بالدور الذي يلعبه محمد صلاح في دعم الرياضة المصرية وإلهام الأجيال القادمة. وأضاف أن المركز الجديد سيتيح الفرصة لأبناء القرية ومحافظة الغربية لممارسة الرياضة في أجواء مثالية، مما يساهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

مركز شباب محمد صلاح

ويضم مركز شباب محمد صلاح ملاعب رياضية على أحدثطراز، وصالات تدريب، بالإضافة إلى مرافق خدمية تهدف إلى توفير بيئة رياضية متكاملة. 

ويأتي افتتاحه ضمن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة والشباب.

وفي ختام الافتتاح، وجه الوزير الشكر لمحمد صلاح وعائلته على دعمهم المستمر للرياضة والشباب، متمنيًا أن يكون المركز منبعًا جديدًا للمواهب المصرية التي ترفع اسم البلاد عاليًا في المحافل الدولية.

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