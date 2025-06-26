الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

الفيزياء صعب والتاريخ سهل، آراء طلاب الثانوية العامة بالشرقية حول امتحانات اليوم (فيديو وصور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة،فيتو

عبر عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية عن آرائهم عقب أدائهم امتحاني الفيزياء والتاريخ، مؤكدين أن امتحان الفيزياء تضمن نقاطًا دقيقة تحتاج إلى وقت إضافي للتفكير والحل، في حين قالوا إن امتحان التاريخ جاء مباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

تعليم الشرقية: تسليم أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ دون تأخير في لجان الثانوية العامة

وأشار الطلاب إلى أن أجواء الامتحان داخل اللجان كانت هادئة، وأن المراقبين أبدوا قدرًا من التعاطف والمرونة، مما ساهم في تخفيف حدة التوتر لديهم خلال تأدية الامتحانين.

 

طلاب ثانوية الشرقية: الفيزياء يحبس الأنفاس والتاريخ يُعيد،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية: الفيزياء يحبس الأنفاس والتاريخ يُعيد،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية: الفيزياء يحبس الأنفاس والتاريخ يُعيد،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية: الفيزياء يحبس الأنفاس والتاريخ يُعيد،فيتو

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

طلاب ثانوية الشرقية: الفيزياء يحبس الأنفاس والتاريخ يُعيد،فيتو
طلاب ثانوية الشرقية: الفيزياء يحبس الأنفاس والتاريخ يُعيد،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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