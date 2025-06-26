الخميس 26 يونيو 2025
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اقتصاد

تنمية المشروعات يقدم فرصا تسويقية للمواطنين داخل معرض "صنع في دمياط"

جانب من المعرض
جانب من المعرض

بدأ اليوم معرض صنع في دمياط في دورته الـ 24 بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة (بوابة ٤) والذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط ليقدما فرصا تسويقية متميزة للجمهور.

منتجات الأثاث بمعرض صنع في دمياط

ويقدم المعرض في دورته الحالية عدد متنوع ومتميز من منتجات الأثاث الدمياطي التي تتمتع بتصميمات مبتكرة وحديثة تتفق مع أذواق المواطنين والشباب المقبلين على الزواج وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 40 %.

مستلزمات المنزل داخل معرض صنع في دمياط

 ويضم المعرض كافة مستلزمات المنزل من غرف السفرة والنوم والأطفال بالإضافة إلى الصالونات والانتريهات وتبدأ الأسعار من  17 ألف جنيه لغرف الشباب والسفرة بـ 25 ألف جنيه والركن بـ 18 ألف جنيه.

 

ويحرص أصحاب المشروعات على تقديم خدمة متميزة للجمهور في كل دورة من دورات المعرض للجمهور والرواد من محبي الأثاث الدمياطي، حيث يقومون في كل دورة بتطوير منتجاتهم وتجديد التصميمات لتتمتع بجودة عالية  تجمع بين الأصالة والمعاصرة والجودة والذوق الرفيع مما يلبي أذواق الجمهور الذي يرغب في شراء أثاث مودرن أو كلاسيكي.

جهاز تنمية المشروعات يفتتح غدا معرض صنع في دمياط

أسعار الصالون والرُّكنة بمعرض صنع في دمياط بمدينة نصر (فيديو)

ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءً ويستمر حتى 5 يوليو القادم ويعتبر المعرض فرصة جيدة للراغبين في اقتناء الأثاث من محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة للاستفادة من العروض والأسعار المتميزة التي يقدمها.

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