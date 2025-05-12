أسعار الصالون والرُّكنة بمعرض صنع في دمياط بمدينة نصر (فيديو)

يشهد جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر إقبالًا لافتًا على فعاليات "معرض أثاث دمياط"، الذي انطلق تحت شعار "من الصانع للمستهلك"، ويستمر حتى السابع عشر من مايو الجاري، تحت رعاية نقابة صناع الأثاث بدمياط.

المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 80 عارضًا من مدينة دمياط، يجسد بحق شعار "دمياط في قلب القاهرة"، حيث يقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يشتهر بجودته العالية وأسعاره التنافسية.

وفي جولة داخل أروقة المعرض، التقينا محمد فرح، صاحب إحدى شركات الأثاث بدمياط، الذي أعرب عن سعادته بالإقبال الكبير الذي يشهده المعرض، مؤكدًا أن "معرض صنع في دمياط" أصبح علامة مميزة تحظى بثقة المستهلك في القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن النقابة تحرص على تقديم أحدث الموديلات والتصميمات لجمهور القاهرة قبل أي مكان آخر، لافتًا إلى أن بعض المعروضات يتم الكشف عنها للمرة الأولى خلال فعاليات هذا المعرض.

تنوع في التصميمات والأسعار يلبي كافة الأذواق:

ركز حديث السيد محمد فرح بشكل خاص على تشكيلة الصالونات والانتريهات المعروضة، والتي تجسد براعة الصناع الدمياطيين وتنوع الأذواق.

واستعرض عددًا من الموديلات المتاحة بأسعار تنافسية للغاية، مع الأخذ في الاعتبار الجودة العالية للخامات المستخدمة، وعلى رأسها الخشب الزان الأحمر الروماني المجفف والإسفنج عالي الكثافة.



نماذج من أسعار الصالونات والأنتريهات:

* طقم أنتريه كامل: يتكون من كنبة قطعتين، كنبة ثلاث قطع، ترابيزة بأربعة بوفات، واثنين فوتيه، بسعر مغرٍ يبلغ 38 ألف جنيه مصري.

* ركنة بابليز: بمقاس 2.30 × 2.20 متر، مزودة ببوف، متاحة بسعر 26 ألف جنيه مصري.

* طقم جراند: بتصميم عصري، يشمل ترابيزتين ميتال، ويُعرض بسعر 38 ألف جنيه مصري.

* طقم صالون: يمثل مزيجًا فريدًا من الأصالة الدمياطية واللمسة الهندية، يتميز بقماش وفوط تركي عالي الجودة، ولون برتقالي جذاب. يتكون الطقم من قطعتين يمكن استخدامهما كشازلونج أو بوف وكرسي منفصلين، ويُعرض بسعر 43 ألف جنيه مصري.

* طقم أنتريه سرير: يتكون من كنبتين ثلاثيتين متطابقتين بظهر ميكانزم يتحول إلى سرير، بالإضافة إلى اثنين فوتيه وترابيزة بأربعة بوفات، بسعر 32 ألف جنيه مصري.

* ركنة: بتصميم مبتكر يتكون من خمس قطع، مزودة بنظام صوتي (ساوند سيستم)، واثنين مجهور، وكرسي إضافي (60 سم)، وبوف بوحدة تخزين داخلية يتحول إلى سرير. تتوفر بجميع الألوان وبسعر مميز يبلغ 23 ألف جنيه مصري شاملة الساوند سيستم.

جودة الخامات والمتانة.. أساس الصناعة الدمياطية:

أكد السيد فرح على أن الجودة هي السمة الأساسية للأثاث الدمياطي، مشيرًا إلى استخدام أجود أنواع الأخشاب (الزان الأحمر الروماني المجفف) وطريقة التجميع المتقنة (نقر ولسان) التي تضمن متانة الأثاث وعمره الطويل. كما لفت إلى أهمية اختيار الإسفنج بكثافة عالية ( 38) لضمان راحة المستخدم وتحمل الاستخدام اليومي، خاصة في غرف المعيشة والأنتريهات التي تعتبر الأكثر استخدامًا في المنزل.

نصائح هامة عند شراء ركنة:

قدم السيد محمد فرح نصيحة قيمة للمستهلكين عند شراء الركن، خاصة إذا كانت تتضمن سريرًا ووحدة تخزين (سحارة)، مؤكدًا على ضرورة ألا تكون "سوفت" (ناعمة جدًا). وأوضح أن المساحة المخصصة للسحارة والسرير (10 سم) لا تسمح بأن تكون الركنة سوفت، حيث سيشعر المستخدم بالخشب بعد فترة قصيرة.

ونصح بأنه إذا كان الهدف هو الحصول على ركنة مريحة وناعمة، فيجب أن تكون بتصميم الأنتريه التقليدي بدون سرير أو سحارة، وفي هذه الحالة يمكن اختيار درجة الليونة المطلوبة. أما إذا كانت الركنة مزودة بسرير وسحارة، فيجب أن تكون "متوسطه mediem" على الأقل من حيث درجة الليونة.

وفيما يتعلق بالأخشاب، أكد على أهمية اختيار الخشب الأحمر الروماني المجفف وطريقة التجميع "نقر ولسان" لضمان الجودة والمتانة.

الألوان الرائجة وخصومات حصرية:

أشار السيد فرح إلى أن الألوان الأكثر رواجًا حاليًا هي البيجات والكافيهات بدرجاتها المختلفة، مع إمكانية إضافة لمسات لونية بسيطة مثل الزيتي أو الأزرق.

ولإضفاء المزيد من الجاذبية على المعرض، أعلن السيد فرح عن خصومات حصرية تصل إلى 25% على المعروضات خلال فترة المعرض، وذلك تحت رعاية نقابة عمال صناع الأثاث بدمياط.

جهود النقابة لدعم الصناعة وتخفيف الأعباء عن المواطنين:

من جانبه، أوضح السيد محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تطلقها النقابة بالتعاون مع الدولة بهدف دعم صناع الأثاث في دمياط ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم عالية الجودة بأسعار تنافسية، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للجمهور للحصول على أثاث فاخر بأسعار مناسبة، بما يسهم في محاربة الغلاء في قطاع الأثاث.

وأضاف أن مبادرة "معرض أثاث دمياط" التي تجوب مختلف مناطق وأحياء الجمهورية، تأتي في إطار مشاركة النقابة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

يُعد "معرض أثاث دمياط" المقام حاليًا بأرض المعارض بمدينة نصر فرصة ذهبية للمستهلكين الباحثين عن أثاث فاخر وعالي الجودة بأسعار تنافسية مباشرة من الصناع. ويقدم المعرض تشكيلة واسعة من الصالونات والأنتريهات التي تتميز بتصميماتها العصرية والكلاسيكية، وجودة خاماتها العالية، وأسعارها التي تلبي مختلف الميزانيات، مدعومة بخصومات حصرية تجعل من اقتناء قطعة أثاث دمياطية قرارًا اقتصاديًا وموفقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.