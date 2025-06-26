الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بسمة بوسيل تحتفل بانتهاء تسجيل أغاني ألبوم حلم (صور)

بسمة بوسيل، فيتو
بسمة بوسيل، فيتو

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل باستئناف نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، والانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “ حلم”

ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل

وسوف يتم طرح  أغنيات الألبوم “حلم” عبر منصات الاستماع سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب.

وتعاونت بسمة بوسيل خلال ألبومها الجديد مع المؤلف مصطفى حدوتة، والملحن عطار، والموزع الموسيقي جلال حمداوي.

 

بسمة بوسيل

وكانت حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نجاحًا لافتًا بأحدث أعمالها الغنائية “في شرع مين”، والتي طُرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الأغنية صدى واسعًا بين جمهورها.

أغنية في شرع مين لـ بسمة بوسيل، من كلمات أدهم معتز وألحان مؤمن ياسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية في شرع مين الفنانة بسمة بوسيل الفنانة المغربية بسمة بوسيل جلال حمداوي المغربية بسمة بوسيل البوم حلم

الأكثر قراءة

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

طالبات الثانوية العامة بالجيزة: امتحان الفيزياء صعب وعايز تفكير (فيديو)

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

خدمات

المزيد

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقته بسماع أنباء سيئة

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

المزيد
الجريدة الرسمية