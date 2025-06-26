بسمة بوسيل تحتفل بانتهاء تسجيل أغاني ألبوم حلم (صور)

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل باستئناف نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، والانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “ حلم”

ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل

وسوف يتم طرح أغنيات الألبوم “حلم” عبر منصات الاستماع سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب.

وتعاونت بسمة بوسيل خلال ألبومها الجديد مع المؤلف مصطفى حدوتة، والملحن عطار، والموزع الموسيقي جلال حمداوي.

بسمة بوسيل

وكانت حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نجاحًا لافتًا بأحدث أعمالها الغنائية “في شرع مين”، والتي طُرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الأغنية صدى واسعًا بين جمهورها.

أغنية في شرع مين لـ بسمة بوسيل، من كلمات أدهم معتز وألحان مؤمن ياسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.