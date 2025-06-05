الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية

تامر حسني وبسمة بوسيل،
تامر حسني وبسمة بوسيل، فيتو

علقت المطربة المغربية بسمة بوسيل، على تحسن الحالة الصحية لنجلها آدم تامر حسني بالوقت الحالي بعد دخوله المستشفى الأيام الماضية. 

بسمة بوسيل تعلق علي تحسن حالة نجلها الصحية 

ونشرت بسمة بوسيل ستوري عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت “الحمد لله” 

وكان الفنان تامر حسني كشف عن تعرضه لأزمة صحية، استدعت دخوله المستشفى، وذلك قبل سفره إلى دبي لإحياء حفل غنائي هناك.

وأكد تامر أن نجله آدم تعرض بعدها بأسبوع لأزمة صحية، دخل بسببها أيضًا المستشفى

وقال تامر حسني، عبر ستوري على إنستجرام: مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كتير منكم عرفوا فأنا دخلت المستشفى قبل سفري لتعب شديد جدا حصلي، والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير.

وأضاف تامر: “وشكرًا لكل حد دعا له واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من ولادكم”.

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