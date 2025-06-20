بسمة بوسيل تعود من جديد وتطرح أغنية أبو حب

عادت الفنانة بسمة بوسيل، من جديد بعد فترة من التوقف، بسبب الحالة الصحية لنجلها آدم تامر حسني، واستأنفت نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، في أغنية جديدة بعنوان أبو حب، ضمن أغاني ألبومها الجديد حلم.

تم طرح الأغنية عبر منصات الاستماع سبوتيفاي وأنغامي، ومن المقرر طرحها مساء اليوم الجمعة عبر يوتيوب.

أغنية أبو حب لـ بسمة بوسيل

أغنية أبو حب لبسمة بوسيل، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، للمنتج محمد حامد.

بسمة بوسيل

وكانت حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نجاحًا لافتًا بأحدث أعمالها الغنائية “في شرع مين”، والتي طُرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الأغنية صدى واسعًا بين جمهورها.

وأغنية في شرع مين لـ بسمة بوسيل، من كلمات أدهم معتز وألحان مؤمن ياسر.

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