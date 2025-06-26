انهيار طالبة بعد الفيزياء وإصابات بين المراقبين في لجان امتحانات الثانوية بالشرقية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، عدة حالات إصابة بين الطلاب والمراقبين، خلال أداء امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ في مدن الزقازيق، العاشر من رمضان، فاقوس، والحسينية.

غرفة عمليات محافظة الشرقية

وكانت غرفة عمليات الامتحانات بمحافظة الشرقية تلقت بلاغات بإصابة 6 طالبات وطالبين ومراقب أول، بحالات صحية متفرقة، تمثلت في اشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، انخفاض بضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر، نوبات نفسية حادة، ومغص كلوي.

إصابة طالبة باشتباه في الزائدة الدودية

وكانت البداية بإصابة طالبة داخل لجنة مدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة الزقازيق باشتباه في الزائدة الدودية، فيما أصيب ثلاثة طلاب آخرين بحالات نفسية داخل لجان الزقازيق والعاشر من رمضان، إلى جانب إصابة ثلاثة طلاب بانخفاض ضغط الدم، وطالبين بارتفاع نسبة السكر، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب أحد المراقبين بحالة مغص كلوي أثناء أداء مهامه بلجنة مدرسة السادات الثانوية بنين بمدينة الزقازيق، ونُقل على الفور إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات.

انهيار طالبة عقب امتحان الفيزياء

وفي مشهد لافت، دخلت إحدى الطالبات في حالة انهيار عصبي عقب أداء امتحان مادة الفيزياء، وسط محاولات من أسرتها وزملائها لتهدئتها.

62 ألف طالب بالشرقية يؤدون امتحانات الثانوية العامة

يُذكر أن نحو 62 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

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