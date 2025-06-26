خبير اقتصادي يكشف سر انخفاض الدولار أمام الجنيه ويتوقع أسعار المرحلة القادمة

كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ومحلل استراتيجيات السوق، سر استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار، في الوقت الحالي، واستمرار ارتفاع اليورو، وتأثير ذلك على الصادرات المصرية والسياحة.

ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار

وأشار هاني جنينة إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوازن الأثر السلبي لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام اليورو، علي التضخم المستورد، فلولا ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار هذا العام بحوالي ٤%، لبلغت نسبة انخفاضه أمام اليورو حوالي ١٥% بدلا من ١١%.

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، فيتو



وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة "استمرار ارتفاع اليورو أمام الدولار قد يعني استمرار ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات تقارب الـ ٤٧ أو ٤٨ لثلاث أسباب:

أولا: انخفاض سعر الجنيه المصري أمام اليورو بحوالي ١١% منذ اول العام سيدعم صادرات مصر السلعية للاتحاد الأوروبي والتي تقارب ال١٣ مليار يورو في العام وصادرات مصر السياحية خاصة أن حوالي ٦٠% من السياح الوافدين سنويا هم من منطقة اليورو.

مميزات ضعف الدولار أمام العملات

ثانيا: ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية يدفع برؤوس الأموال الأمريكية الي استثمارات في أوروبا والدول الناشئة للاستفادة من ١) العائد بالعملة المحلية و٢) ارتفاع سعر صرف عملات هذه الدول أمام الدولار.

ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية، فيتو

ثالثا: ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوازن الأثر السلبي لانخفاض سعر صرف الجنيه أمام اليورو علي التضخم المستورد. فلولا ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار هذا العام بحوالي ٤%، لبلغت نسبة انخفاضه أمام اليورو حوالي ١٥% بدلا من ١١%.

وعما إذا كان ارتفاع الجنيه أمام الدولار وانخفاضه أمام اليورو جيد اما لا، قال هاني جنية: "أمر جيد أم سيء.. لا هذا ولا ذاك. هذه دورات الاقتصاد الطبيعية وكل دورة لها سمات وخصائص، وما يفعله أي مستثمر أجنبي هو محاولة تحديد سمات المرحلة والاستفادة منها".

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