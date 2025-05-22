منها الدين المحلي، خبير اقتصادي يكشف ثمار خفض أسعار الفائدة 1%

خفض أسعار الفائدة، كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، الأسباب وراء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددًا بنسبة 1%، والتبعات المترتبة عليه.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وراء قرار خفض أسعار الفائدة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يعكس ثقة قوية في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل تحولًا في نهج السياسة النقدية نحو دعم النمو وتحفيز الاستثمار.

التشديد النقدي الضروي للبنك المركزي

وأوضح جنينة أن الخفض يأتي بعد فترة من التشديد النقدي الضروري، والتي كانت تهدف إلى كبح جماح التضخم واستيعاب الصدمات الخارجية مثل أزمة أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب تنشيط الاقتصاد، وتقليل تكلفة الاقتراض، خاصة للقطاع الخاص الصناعي، وهذا ما يستهدفه قرار الخفض".

تخفيف أعباء الدين المحلي



وأشار إلى أن انخفاض الفائدة سيسهم في تخفيف أعباء الدين المحلي وتحسين بيئة الأعمال، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في متابعة معدلات التضخم عن كثب لضمان ألا يؤدي الخفض إلى عودة الضغوط السعرية من جديد.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الجنيه وسعر الصرف

وبشأن تأثير القرار على الجنيه، قال جنينة:"في الظروف العادية، يؤدي خفض الفائدة إلى ضغوط على العملة، لكن الوضع مختلف الآن في ظل استقرار سعر الصرف وتدفق استثمارات مباشرة وصفقات استراتيجية عززت الاحتياطي النقدي."

وتوقع “جنينة” أن يكون القرار إيجابيًا على البورصة المصرية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة عودة للسيولة المحلية إلى سوق الأسهم، خاصة مع تراجع العوائد على أدوات الدين.

واختتم جنينة تصريحه قائلًا: "القرار مدروس ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، بأن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، ويدخل في مرحلة نمو أكثر استدامة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.