الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انهيار سعر الجنيه الذهب بعد ساعات من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

اسعار الجنيه الذهب
اسعار الجنيه الذهب اليوم، فيتو

فقد سعر الجنيه  الذهب ما يقرب من 880 جنيها خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين اسرائيل وايران.

 

وهوى سعر الجنيه الذهب من مستويات 38640 جنيه إلى مستويات 37760 جنيه.

اسعار الجنيه الذهب اليوم، فيتو
اسعار الجنيه الذهب اليوم، فيتو

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار  بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ الساعة السابعة صباح اليوم، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار.

 

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق وقف اطلاق النار اسعار الجنيه الذهب اليوم الجنيه الذهب اليوم العقود الامريكية الاجلة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

ترامب: على إسرائيل إعادة طياريها فورًا وعدم انتهاك سيادة إيران

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

استشاري كلى يحذر: "ترند الكتافاست" قد يقودك إلى الغسيل الكلوي

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران أكسيوس: نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران