طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الفيزياء صعب والتاريخ سهل (بث مباشر)

الثانوية العامة 2025، أكد عدد كبير من الطلاب صعوبة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة بالقليوبية كونه تضمن العديد من النقاط التي كانت بحاجة إلى تفكير.

أما بالنسبة لامتحان مادة التاريخ فعبر العديد من الطلاب عن ارتياحهم للامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط إلا أنه تضمن بعض النقاط البسيطة التي كانت بحاجة إلى تفكير، إلا أن الامتحان في مجمله كان جيدا.

تباين آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية

وحرص عدد من أمهات طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، على انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في القليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الخميس، كما حرصوا على إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما حرصوا على الدعاء لأبنائهم وقراءة آيات من القرآن الكريم.

محافظ القليوبية، يتابع امتحانات الثانوية العامة



وشدد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما شدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية.

محافظ القليوبية، يتابع امتحانات الثانوية العامة



وشدد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.