الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

حقيقة إلغاء مادة الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوي بداية من العام الجديد

طلاب
طلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن صدور قرارات نهائية من وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، تنص على إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم 2025-2026، وتعديل منهج  العلوم المتكاملة في ضوء التحديات الجديدة وخرائط وضع المناهج العالمية.

إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم 2025-2026 لتكون مادة تخصص فقط للصف الثالث الثانوي ( شعبة علمي علوم )، وتغيير منهج الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي للعام القادم 2025-2026 ( لإضافة الأجزاء الأساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم )، وتعديل منهج العلوم المتكاملة في ضوء التحديات الجديدة وخرائط وضع المناهج العالمية.

 

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الصف الثاني الثانوي

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن جميع المنشورات المتداولة تم إعادة تدويرها من العام الماضي وهي غير صحيحة، مؤكدة أن جميع التصريحات منسوبة كذبا إلى الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، مشددة على أنه لم يصرح نهائيا بهذه التصريحات.
 

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مادة الأحياء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الثاني الثانوي الدكتور أكرم حسن

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