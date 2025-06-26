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الثانوية العامة، إصابة مراقب بمغص كلوي أثناء امتحان الفيزياء بالمنيا وعودته بعد تلقي العلاج

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025
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تلقت غرفة عمليات  النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، يفيد بإصابة المعلم ياسر عزام شحاتة،  بمدرسة طهنشا الثانوية، بمغص كلوي مفاجئ، أثناء مشاركته في أعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة فى مادة الفيزياء بلجنة مدرسة ملوي الثانوية بنين في محافظة المنيا.

ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، حمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بالتوجه فورًا إلى المستشفى لمرافقة المعلم والاطمئنان عليه وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية له.

وأوضح حمادة النقيب، أن المعلم شعر بآلام شديدة في الكلى أثناء تواجده داخل اللجنة، وتم استدعاء سيارة إسعاف على الفور، ونقله إلى مستشفى ملوي العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وبعد استقرار حالته وتحسن وضعه الصحي، عاد إلى اللجنة لاستكمال عمله.

وأكد الزناتي أن غرفة عمليات النقابة تتابع بشكل يومي جميع حالات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، وتؤكد دعمها الكامل لهم،وتلبية كل طلباتهم تقديرًا لجهودهم في إنجاح المنظومة التعليمية.

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