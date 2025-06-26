الأعلى للأمناء: انضباط لجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

امتحانات الثانوية العامة 2025 ، رصد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين انضباط لجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وعدم تلقي المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، ومجالس الأمناء بالمحافظات وبالإدارات التعليمية شكاوي بشأن الامتحانات التي أداها طلاب الثانوية العامة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد انضباطا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن المتابعة الدقيقة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، وحرصه الشديد على متابعة سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات كان له تأثير كبير على المديريات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين في تطبيق تعليمات الوزارة، وعدم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها.

وأشار "علام" إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة كان لها مردودها الإيجابي، حيث تراجعت محاولات الغش بشكل كبير. ولفت إلى قرار وزير التربية والتعليم بتحويل أي طالب يتم ضبطه في محاولة غش بأداءه لباقي الامتحانات في لجنة خاصة واحد من أبرز الإجراءات التي تواجه بها الوزارة محاولات الغش.

وشدد "علام" على أهمية الإجراء الذي اتخذته الوزارة بعد انتهاء امتحانات المواد خارج المجموع بتدوير عدد من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل قبل انطلاق امتحانات مواد المجموع، وأن ذلك الإجراء ساهم بشكل كبير في حالة الانضباط التي تشهدها امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وحذر رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق خلف أكاذيب جروبات الغش الإلكتروني، مؤكدًا أنها مضيعة للوقت والجهد، وأن كل ما يتم تداوله فيها مرصود من قبل غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الوزارة نجحت في الامتحانات التي أداها الطلاب من فرض الانضباط اللازم داخل لجان سير الامتحانات.

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