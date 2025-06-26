تقارير إيرانية ترجح استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضب في هجماتها على طهران

نقلت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "مصدر مطلع" قوله: إن هناك احتمالا بأن "ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب" قد استخدمت في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على بعض "المراكز الحساسة في إيران".

لا تزال التحقيقات الإضافية جارية

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء «فارس»، إلى أن «الاختبارات الأولية التي أُجريت في المواقع المستهدفة أكدت وجود علامات على استخدام اليورانيوم، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة بعد، ولا تزال التحقيقات الإضافية جارية».

ويُعتبر اليورانيوم المنضب مادة عالية الكثافة، وهو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم، ويُستخدم في تصنيع الذخيرة المخصصة لاختراق الدروع الثقيلة.

مخاوف جدية بشأن آثاره على صحة الإنسان والبيئة

ويمكن أن يُؤدي اصطدام هذا النوع من الذخيرة بالهدف إلى تكوين سحابة من الجسيمات المعدنية والمشعة، مما أثار مخاوف جدية بشأن آثاره على صحة الإنسان والبيئة.

حظر أسلحة اليورانيوم

وحذّرت المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا من استخدام هذا النوع من الذخائر، وشددت على حظر أسلحة اليورانيوم.

ويُجري خبراء عسكريون تحليلًا للأسلحة التي يستخدمها العدوان الإسرائيلي، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد نشر النتائج النهائية للاختبارات.

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